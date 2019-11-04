Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Артиллерийский обстрел прошёл в километре от места, где двигалась колонна военнослужащих США, осуществлявших патрулирование на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США.

«3 ноября американский патруль на северо-востоке Сирии стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, командование ВС США заявило о том, что оставляет за собой право на самооборону ради успеха операции и безопасности войск.

Накануне сообщалось, что союзные вооруженным силам Турции боевики Сирийской свободной армии обстреляли 3 ноября, колонну направлявшихся в Ирак военнослужащих США.

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