Киев, 4 ноября 2019, 07:46 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского будут обвинять в капитуляции и попытаются свергнуть, тем не менее он должен быть последовательным в вопросе мирного урегулирования в Донбассе и идти до конца. Такое мнение озвучила в интервью телеканала «112 Украина» бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.
«Безусловно будут кричать, безусловно будут шатать, безусловно будут раскачивать. Но раскачивать не потому, что разведение (войск — прим. ИА REGNUM), а потом что нужно свергнуть Зеленского», — считает экс-министр.
Бывший министр подчеркнула также, что поскольку президент Зеленский не может опереться на силовиков, ему следует опираться на людей. Для этого необходимо проводить исследование общественного мнения.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение войск в районе луганского населенного пункта Золотое.