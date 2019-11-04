Киев, , 07:46 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского будут обвинять в капитуляции и попытаются свергнуть, тем не менее он должен быть последовательным в вопросе мирного урегулирования в Донбассе и идти до конца. Такое мнение озвучила в интервью телеканала «112 Украина» бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

«Безусловно будут кричать, безусловно будут шатать, безусловно будут раскачивать. Но раскачивать не потому, что разведение (войск — прим. ИА REGNUM), а потом что нужно свергнуть Зеленского», — считает экс-министр.

«Главное, чтобы в голове президента была сила, воля и сознание того, что это очень сложный путь к миру, он будет очень непопулярным, он точно не понравится всем украинцам, — заявила Лукаш. — Но если ты принимаешь решение, тогда веди страну за своим мирным решением».

Бывший министр подчеркнула также, что поскольку президент Зеленский не может опереться на силовиков, ему следует опираться на людей. Для этого необходимо проводить исследование общественного мнения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение войск в районе луганского населенного пункта Золотое.