Киев, , 07:43 — REGNUM Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш считает, что президента Владимира Зеленского пытаются свергнуть. Об этом она заявила в эфире телеканала «112 Украина».

Лукаш считает, что определенные политические силы на Украине хотят лишить власти законно избранного президента Зеленского, и для этого у них есть очень хороший повод — разведение сил в Донбассе.

Эти силы пытаются выставить миротворческий процесс как «капитуляцию».

«Зеленского пытаются свергнуть. Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать, шатать», — сказала Лукаш.

При этом экс-министр отметила, что новая власть пока ничего не смогла добиться в деле улучшения жизни граждан. Более того, все негативные тенденции нарастают.