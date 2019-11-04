Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Информатор, рассказавший про телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, готов дать письменно показания, не раскрывая свою личность. Об этом рассказал адвокат Марк Заид в своём Twitter.

«Осведомитель будет отвечать на вопросы в письменной форме, под присягой и с учётом ответственности за лжесвидетельство», — написал Заид.

Напомним, Трамп последовательно добивается реализации своего права предстать перед своим обвинителем. Президент считает, что информатор дал ложную информацию и должен понести ответственность.

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