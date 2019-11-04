Вашингтон, 4 ноября 2019, 07:30 — REGNUM Информатор, рассказавший про телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, готов дать письменно показания, не раскрывая свою личность. Об этом рассказал адвокат Марк Заид в своём Twitter.
Напомним, Трамп последовательно добивается реализации своего права предстать перед своим обвинителем. Президент считает, что информатор дал ложную информацию и должен понести ответственность.
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