Москва, , 06:55 — REGNUM У побережья Сирии в Средиземном море прошли совместные учения Военно-морского флота в Воздушно-космических сил РФ, сообщает 4 ноября телеканал «Звезда».

В маневрах участвовало более пяти боевых кораблей и судов обеспечения, среди которых корабли Черноморского, Балтийского флотов, ракетный комплекс «Бастион», авиация и тральные силы.

Как рассказал источнику капитан первого ранга Сергей Тронев, в ходе учений были отработаны применение артиллерийского и ядерного оружия, а также элементы защиты и охраны судоходства в зоне ответственности.

В маневрах приняли участие самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и сверхманевренные истребители Су 35С поколения 4++.