Лондон, , 04:35 — REGNUM О колоссальной опасности существующих отношений России и западных стран, а также необходимости уничтожения ядерного оружия заявил 4 ноября бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью BBC.

Отвечая на вопрос корреспондента «насколько опасна текущая конфронтация между Западом и Россией», экс-президент СССР заявил о том, что до тех пор, пока существует оружие массового поражения и особенно ядерное оружие, «это колоссальная опасность».

"Все народы должны заявить, что ядерное оружие должно быть уничтожено, — заявил Горбачев. — Будем спасать себя и планету».

По мнению бывшего главы СССР, в настоящее время отношения между Россией и Западом можно охарактеризовать термином «охлажденная война».

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