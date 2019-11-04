Лондон, 4 ноября 2019, 04:35 — REGNUM О колоссальной опасности существующих отношений России и западных стран, а также необходимости уничтожения ядерного оружия заявил 4 ноября бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью BBC.
Отвечая на вопрос корреспондента «насколько опасна текущая конфронтация между Западом и Россией», экс-президент СССР заявил о том, что до тех пор, пока существует оружие массового поражения и особенно ядерное оружие, «это колоссальная опасность».
По мнению бывшего главы СССР, в настоящее время отношения между Россией и Западом можно охарактеризовать термином «охлажденная война».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Горбачев выступил против возведения стен между Россией и Западом
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