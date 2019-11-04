Москва, , 03:32 — REGNUM Фильм британских журналистов об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль пытается заменить собою реальное расследование. Так прокомментировал появление фильма об отравлении в Солсбери пресс-секретарь российского посольства.

О Скрипалях Иван Шилов © ИА REGNUM] [Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вызывает сожаление, что британские журналисты, вместо того чтобы требовать от собственных властей ответов на многочисленные вопросы относительно произошедшего, предпочитают работать по Солсбери в художественных жанрах», — говорится в комментарии.

В дипломатическом представительстве России считают, что фильм не помогает установлению истины, но «закрепляет в общественном сознании не подкреплённые доказательствами политизированные версии британских властей».

Напомним, в прошлом году 22 ноября британская телекомпания ВВС выпустила фильм, главным действующим лицом которого стал якобы пострадавший при отравлении в Солсбери полицейский Ник Бейли.

В середине октября ЕС принял решение о продлении на год действия санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с делом об отравлении Скрипалей.

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