* ИГ — запрещённая в России организация

Могадишо, , 02:24 — REGNUM Находящиеся на территории Сомали радикальные исламские террористы присягнули новому лидеру ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 4 ноября Reuters.

В Сомали Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания

Сообщается, что боевики разместили видео на своем Telegram-канале, на котором они клянутся в верности новому главарю «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагимааль-Хашеми аль-Курайши.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтону известно, кто станет новым лидером ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позже координатор Госдепа США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлс заявил о том, что США будут «внимательно следить» за новым главарем террористов.

Информацию об избрании нового лидера и убийстве Абу Акра аль-Багдади подтвердили и по информационным каналам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).