Багдад, 4 ноября 2019, 02:07 — REGNUM Прекратить разрушающие экономику Ирака беспорядки призвал протестующих премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди, передает 4 ноября Reuters.
«Угроза нефтяным интересам и блокирование дорог, ведущих к портам Ирака, приводят к большим потерям, превышающим миллиарды долларов», — заявил иракский премьер, подчеркнув, что существующее положение неизбежно приведет к серьезному росту цен.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, участники акций протеста в Ираке перекрыли основные магистрали в стране.
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