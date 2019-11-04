Тегеран, , 01:24 — REGNUM Единственным способом ответить на враждебные действия США в отношении Ирана является возвращение к запрету переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом 3 ноября заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает CNN.

По мнению иранского духовного лидера, вступление в переговорный процесс с США было «большой ошибкой на 100 процентов».

»Другая сторона (Вашингтон) хочет доказать, что ему удалось поставить Иран на колени и что политика мощного давления была верной, и потому они не пойдут ни на какие уступки», — заявил Хаменеи.

В создавшейся ситуации единственно верным решение будет возвращение к запрету на переговоры с США. «Наш самый важный ответ на враждебность Америки — снова заблокировать путь к политическому проникновению», — считает верховный лидер Ирана.

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