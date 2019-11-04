Москва, , 01:19 — REGNUM Самолеты Ту-154м ЛК-1 совершат наблюдательный полет над Германией и Италией в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Наблюдательный полет над территорией Германии будет выполняться в период с 4 по 8 ноября 2019 года с аэродрома открытого неба Кельн/Бонн. Максимальная дальность полета составит 1300 км», — сказал Рыжков.

По его словам, немецкие специалисты будут находиться на судне и контролировать порядок работы аппаратуры наблюдения.

Также, в период с 4 по 8 ноября 2019 года РФ выполнит наблюдательный полет на самолете наблюдения АН-30Б над Итальянской Республикой.

Напомним, наблюдательные полеты проводятся в рамках соглашения в целях содействия открытости и доверия в военной деятельности стран-участников.

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