Вашингтон, 4 ноября 2019, 00:45 — REGNUM Имя информатора, придумавшего ложную историю со звонком президенту Украины, должно быть раскрыто. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает 3 ноября Reuters.
Президент США также намекнул журналистам, что им известно имя осведомителя и именно они должны сделать его достоянием гласности.
Напомним, в США идет расследование в отношении главы Белого дома, результатом которого может стать импичмент президента. Поводом стал телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого, считают обвинители Трампа, он оказал давление на президента Украины с целью дискредитировать своего противника на предстоящих выборах бывшего вице-президента США Джо Байдена.