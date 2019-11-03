Вашингтон, , 23:59 — REGNUM У президента США Дональда Трампа «очень хорошие» отношения и с Россией, и с Украиной, и с Китаем. Об этом на встрече с журналистами на Южной лужайке Белого дома заявил сам глава государства.

«Мои отношения с РФ очень хорошие», — сказала Трамп, заявление которого транслировали местные телекомпании.

По его словам, у главы США отношения с Китаем и Украиной также «очень хорошие». Он отметил, что президент США может ладить с лидерами других государств, однако многие в стране этого не понимают.

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