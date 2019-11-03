Дамаск, , 23:29 — REGNUM Армия Сирии разместила блокпосты на трассе Телль-Тамер — Камышлы на севере провинции Хасеке для отпора возможного вторжения турецких военных, сообщает 3 ноября SANA.

Солдаты сирийской правительственной армии Abkhazian Network News Agency

По данным издания, сирийские военные контролируют участок протяженностью 60 км от Эль-Агайбеш до Савами-Алия, занимая огневые позиции вокруг города Телль-Тамер.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи заключили меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

Согласно ему, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября были введены в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике, а также военные России и Турции приступили к совместному патрулированию.

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