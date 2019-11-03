Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом несет ответственность за организации работы по ликвидации крупных лесных пожаров в штате. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

Лесной пожар (сс) skeeze

«Гэвин Ньюсом проделал ужасную работу в том, что касается управления лесным хозяйством, — написал глава Белого дома. — С первого дня нашей встречи я говорил ему, что он должен «чистить» лесную подстилку вне зависимости от того, что его боссы, экологи требуют от него».

Как передавало ИА REGNUM, в конце октября на территории штата Калифорния было зафиксировано 10 крупных природных пожаров, в ликвидации которых участвовали более 800 пожарных.

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