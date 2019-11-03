Москва, , 22:19 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, который заинтересован в продолжении саммитов в «нормандском формате», готов к таким встречам при срочной необходимости. Об этом заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент (Владимир Путин) неоднократно повторял, … он заинтересован в продолжении саммитов…, но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября глава МИД Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга заявил, что официальный Киев выполняет все договорённости, которые необходимы для проведения саммита в «нормандском» формате и сейчас дата новой подобной встречи зависит от России.

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