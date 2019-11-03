Москва, , 22:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем, отметив его заслуги в профессиональном становлении одарённой молодёжи. Об этом 3 ноября сообщается в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Большой и щедрый талант, уникальные вокальные данные, безукоризненный художественный вкус позволили Вам добиться высокого признания, вписать яркие страницы в историю отечественного эстрадного искусства», — говорится в сообщении.

Глава государства также пожелал музыканту неиссякаемого вдохновения и успехов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в день своего рождения, 3 ноября, советский и российский певец Александр Градский даст юбилейный концерт «#70» вопреки появившимся в последнее время слухам о тяжелой болезни артиста.

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