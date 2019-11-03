Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Соглашение по первому этапу торговых договоренностей между США и Китаем будет подписано «где-то» в Соединенных Штатах, заявил 3 ноября глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

Ранее подписание торгового соглашения между этими двумя странами планировалось на в Чили в середине ноября, однако чилийское правительство решило отменить проведение саммита АТЭС из-за продолжающихся в стране протестов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года между Китаем и США идёт открытая торговая война. Началась она с введения Вашингтоном заградительных пошлин на китайские товары, Пекин предпринял ответные действия.

24 октября агентство Bloomberg сообщило о ведении переговоров между Пекином и Вашингтоном о возобновлении поставок сельхозтоваров из Китая в США на $20 млрд в год с последующим увеличением объёмов.

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