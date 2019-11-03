Москва, , 21:20 — REGNUM Показанный президентом России Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак — это «чудесно сформулированная рекомендация», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал жест главы государства после того, как на встрече с общественниками в Калининградской области директор парка «Куршская коса» рассказал Путину о том, что намерен построить велодорожку протяженностью более 40 км.

Российский лидер в свою очередь переадресовал этот вопрос губернатору региона Антону Алиханову, который отметил, что парк является национальным, а средства уже выделены. Глава парка добавил, что на строительство велодорожки необходимо выделить более 450 млн рублей, в ответ Путин показал ему кулак.

«Ничего себе велодорожка!» — сказал президент России, пообещав при этом решить вопрос строительства.

РанееИА REGNUM сообщало о рабочей поездке президента России Владимира Путина в Калининградскую область. Глава государства провёл встречу с представителями общественности региона в городе Светлогорске и провёл заседание президиума Государственного совета, на котором обсуждались вопросы развития здравоохранения.

Итогом расширенного заседания президиума Госсовета стало принятие комплекса решений по модернизации всей системы первичной медико-санитарной помощи, по поддержке и развитию других уровней и направлений медицины.

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