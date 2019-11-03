Донецк, , 21:09 — REGNUM Украинские вооруженные формирования приступили к минированию линии разграничения сторон около населенного пункта Красногоровка и на сельскохозяйственных угодьях вблизи населенного пункта Пищевик. Об этом 3 ноября сообщается на официальном сайте оперативного командования ДНР.

В сообщении подчеркивается, что разведывательные группы ДНР продолжают фиксировать со стороны украинских вооруженных сил действия по укреплению своих позиций и установку минно-взрывных заграждений вблизи линии соприкосновения сил.

«Противником установлено более 700 противотанковых мин в районе населенного пункта Красногоровка. Также зафиксирована установка 780 мин (80 из которых-ТМ-62) и 120 противотанковых мин (30 из которых-ТМ-62) на полях, расположенных восточнее населенного пункта Пищевик», — говорится в сообщении.

В ведомстве предупреждают, что хаотичное минирование около населенных пунктов и на сельскохозяйственных полях может представлять опасность для жизни и здоровья мирного населения.

Кроме этого, в заявлении уточняется, что факты минирования подтверждаются Миссией ОБСЕ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что общее число нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ на территории ДНР за истекшие сутки составило 13 раз.

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