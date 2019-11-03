Одесса, Украина, , 20:58 — REGNUM 3 ноября украинский порт Одессы покинула группа из четырех кораблей НАТО. Об этом сообщила украинское издание «Думская».

»Противоминная группа НАТО SNMCMG2 в составе четверки тральщиков ушла из Одесского порта», — говорится в сообщении издания.

При этом журналисты отмечают, позже один из кораблей Североатлантического альянса вернулся в украинский порт из-за болезни моряка.

Напомним, 29 октября в пресс-службе министерства обороны Украины сообщили, что в одесском порту причалили четыре иностранных корабля, находящиеся в составе постоянной группы НАТО, несущей патрулирование в Средиземном море.

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