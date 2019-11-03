Бангкок, , 20:49 — REGNUM Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) приветствует переговоры Соединенных Штатов и Северной Кореи в Стокгольме, говорится в заявлении председателя организации, которым с 1 января является Таиланд.

В документе говорится, что лидеры АСЕАН подтвердили приверженность полному осуществлению всех соответствующих резолюций Совбеза ООН и отметили международные усилия по обеспечению полной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Мы настоятельно призываем все заинтересованные стороны возобновить мирный диалог», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын провели два раунда переговоров — летом 2018 года в Сингапуре и в феврале 2019 года во Вьетнаме. Ни одна из сторон не пошла на значительные уступки: США требуют прежде всего полного ядерного и ракетного разоружения, а КНДР добивается снятия санкций и выступает за поэтапный подход.

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