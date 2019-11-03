Анкара, , 20:25 — REGNUM Информация о том, что Турция нанесла удары в Сирии, в результате которых могли пострадать военные международной коалиции, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении министерства национальной обороны Турции.

«Новостные сообщения о том, что под обстрел попали подразделения стран — членов коалиции, которые, вероятно, находятся в регионе, не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Читайте также: СМИ Турции: арабы оболгали нашу операцию «Источник мира»

Напомним, ранее курдское агентство Firat сообщило, что вооруженные силы Турции нанесли артиллерийские удары по пограничным селениям Рашидия и Эль-Касимия, в результате чего якобы погиб сотрудник международной организации «Врачи без границ».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи заключили меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

Согласно ему, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября были введены в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике, а также военные России и Турции приступили к совместному патрулированию.

Читайте также: В Сирии созданы условия для спокойного обсуждения судьбы курдов — Лавров