3 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Андрей Ганжа, , 20:06 — REGNUM Новый украинский «парламент моноблока» работает быстро. Или, как сейчас любят говорить ЗЕ-лидеры, в «турборежиме». Хотя, право, не знаю — стоит ли радоваться. В середине октября спикер Дмитрий Разумков с гордостью выдал, что за первые 50 дней своей работы Рада нового созыва рассмотрела 222 законопроекта, из которых 69 было принято: «Это неплохой результат». Правда, нардеп от оппозиции Ренат Кузьмин тут же заметил, что «парламент США рассматривает те же 222 закона. Только в год…». Ну, а что качается количества в целом, то мудрый китаец Лао Цзы заметил очень давно: «Когда множатся законы и приказы, растёт число воров и разбойников».

Но что бы то ни было, основной оперативный закон страны — «О бюджете» — 20 сентября был подан в Раду и 18 октября принят в первом чтении. Первое чтение, правда, не имеет никакого отношения к распределению государственных денег. Это обычная таблица пустографка, куда заносятся основные цифры доходов и расходов текущего года, умноженные на предполагаемое рост/падение ВВП, планируемое изменение курса гривны и еще на некоторые специальные коэффициенты. Самое интересное начинается потом, когда депутаты-лоббисты начинают «доносить» новые цифры в графу расходов. При предыдущих режимах порой так «доносились» до трех дополнительных расходных бюджетов. Да и сейчас, как поговаривают в кулуарах парламента, депутаты уже предложили объем расходов еще на один бюджет.

Так что о цифрах будущего года говорить пока рано, но вот о структуре бюджета, о его лидерах и аутсайдерах — в самый раз. И картинка получается не очень веселая для населения Украины. Для «народа», чьи «слуги» так беззаветно и не покладая рук делят добычу. Ой, простите, бюджет.

Потому что интересы населения стали безусловным аутсайдером в предложенной структуре бюджета — 2020. Сокращение объемов их финансирования стало там самым весомым:

социальная защита и обеспечение: уменьшение финансирования с 8,7% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2018-м и 8,3% в 2019 году до 7,0% ВВП по прогнозу на 2020 год;

здравоохранение: уменьшение объемов финансирования с 3,3% ВВП в 2018-м и 3,2% в 2019 году до 2,9% ВВП в 2020 году;

образование: уменьшение с 5,9% ВВП в 2018-м и 6,2% в 2019 году до 5,6% ВВП в 2020-м.

Лидерами финансирования следующего года стали:

дорожное хозяйство, с годовым увеличением объемов финансирования с 1,7 до 2,0% ВВП;

оборона, с 2,6% ВВП в 2019 году до 2,7% ВВП в 2020-м;

общественный порядок, безопасность и судебная власть (с 3,5 до 3,6% ВВП).

Если же взять расширенные данные, за 2013−2020 — годы, то к тройке лидеров присоединяется четвертая статья расходов: обслуживание государственного долга. В 2020 году для расплат по кредитным забавам выделяется 3,2% ВВП, что, кстати, в полтора раза больше, чем на финансирование «общегосударственных функций» Украины и в четыре раза больше, чем милостыня на духовное и физическое развитие граждан Украины. Всего же за «революционные годы» (с 2013 по 2019-й) затраты на обслуживание государственного долга выросли на 1,3 процента ВВП.

В то же время сравнение плановых сумм бюджетного финансирования ключевых отраслей по развитию человеческого капитала — образованию, социальной защите и здравоохранению — в 2020 году с фактическими суммами 2013 года указывает на их колоссальное снижение (на 1,7% ВВП по образованию; 1,3% ВВП по здравоохранению и 3,0% ВВП по социальной защите).

В контексте снижения финансирования конкретных бюджетных программ в лидерах, опять-таки, образование и медицина:

осуществление методического и аналитического обеспечения деятельности учебных заведений (-881,1 миллиона гривен, или — 88,8%);

обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий (-1 703,1 миллиона, или — 25,9%);

подготовка кадров вузами и обеспечение деятельности их баз практики (-3 627,3 миллионов гривен, или — 11,6% в сравнении с финансированием 2019 года).

Иными словами, структура принятого в первом чтении бюджета Украины — 2020 — это яркое свидетельство сворачивания социальных функций государства и снижения качества публичных благ. А сама бюджетная политика уверенно дрейфует в направлении феномена массовой бедности, социально-демографического кризиса и снижения конкурентоспособности квалифицированной рабочей силы.

Но при этом нельзя сказать, что «скульпторы бюджета» не являются страстными сторонниками сохранения и усиления государства Украина. Наоборот! Ознакомление с этим документом, как и многими другими из парламентского «турборежимного» творчества, как-то незаметно подводит к ответу на вопрос: кто они, эта ЗЕ-команда?

Ведь получается, что они никакие не «реформаторы», не «младоукраинцы» и даже не «соросята». Они почти эталонные марксисты-ленинцы. Ведь Владимир Ильич считал, что «государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы». С тех пор накал дефиниции несколько снижен, и сейчас государство рассматривают не только как институт насилия, но и как механизм управления, безопасности и обеспечения, необходимый самому обществу.

Но в случае Украины государство следовало бы назвать машиной для выкачивания внешнего долга, поставленную в режим «самосохранения», что неизбежно превращает ее в ленинскую «машину угнетения, машину, чтобы держать в повиновении». Ну и, конечно, для безопасности новой и устаревшей элиты. Потому что вековая мечта общества:

«Кто для других законы составляет,

Пусть те законы первым соблюдает», —

пока остается не более, чем двустишием из «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера. Именно из-за аппарата насилия, обильно подпитываемого из любого бюджета.