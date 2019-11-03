Москва, , 19:30 — REGNUM Проект «Северный поток — 2», который является выгодным для европейских стран, мог быть реализован и без согласования с Данией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, разрешение властей Дании на прокладку газопровода в своих территориальных водах «ждали долго» и это действительно было «очень важным».

При этом представитель Кремля добавил, что проект «Северный поток — 2» «состоялся бы и без этого» решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение Дании о прокладке газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны 30 октября поприветствовал президент России Владимир Путин. По мнению главы государства, власти Дании защищают интересы своих главных партнеров в Европе, а также свои интересы.

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