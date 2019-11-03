Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Торговое соглашение между Соединенными Штатами и Китаем может быть подписано в штате Айова, Аляске и в ряде пунктов в КНР, об этом заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не существует естественных причин, по которым заключение соглашения не могло бы произойти», — цитирует Bloomberg Росса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подписание торгового соглашения между США и Китаем планировалось на саммите АТЭС в Чили в середине ноября. Однако чилийское правительство решило отменить проведение саммита из-за продолжающихся в стране протестов.

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