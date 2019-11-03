Каракас, , 19:12 — REGNUM Дипломатический корпус Сальвадора в ближайшее время покинет Венесуэлу в ответ на аналогичное решение сальвадорских властей. Об этом написал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на странице в соцсети Twitter.

«Венесуэла высылает дипломатический персонал Сальвадора из Каракаса, — написал Арреаса. — Букеле (президент Сальвадора Найиб Букеле) официально принимает печальную роль пешки во внешней политике США».

Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.

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