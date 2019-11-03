Иерусалим, , 18:40 — REGNUM Палестинская группировка ХАМАС ответственна за атаки по Израилю из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Мы считаем ХАМАС ответственным за любое нападение с территории сектора Газа», — заявил Нетаньяху на заседании правительства.

По его словам, Израиль продолжит «действовать на всех направлениях: в небе, на суше и на море, как открыто, так и под прикрытием».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 ноября стало известно, что с территории сектора Газа по Израилю были выпущены 10 ракет. Восемь из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

В ответ ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС в секторе Газа, в результате пострадали двое мирных граждан.

Также отмечалось, что один палестинец погиб, он находился в лагере для тренировки ополченцев. В настоящее время неясно, был ли он мирным гражданином или готовился к боевым действиям против еврейского государства.

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