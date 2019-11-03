Лондон, , 18:22 — REGNUM В Великобритании Лейбористская партия заинтересовалась приемом на работу советника премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона Доминика Каммингса, который в 90-х годах работал в России, сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что член Лейбористской партии Эмили Тронберри направила в МИД Британии письмо, в котором она попросила ответить на вопрос, какой уровень допуска к секретной информации получил Каммингс при устройстве советником Джонсона.

По данным издания, причина обращения — полученная лейбористам от неназванного исчтоника информация, согласно которой Каммингс работал в России с 1994 по 1997 годы. Однако чем именно он занимался в России, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что исследование публикаций в СМИ, проведенное в Японии и шести странах Запада, показало преимущественно негативное освещение России.

Так, британские медиаресурсы выдают положительные новости о России в 1% случаев, а в Соединенных Штатах этот показатель составляет 0,2%. При этом негативные материалы составляют около 90% от всего объема публикаций, а нейтральные новости выходят в 9% случаев.

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