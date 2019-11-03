3 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

В мире современных информационных технологий конспирологическое язычество широко шагает по умам. Уверен, что вам приходилось слышать, как ФСБ (а не террористы) взрывала дома в России. И слышали, что теракты 11 сентября 2001 года в США совершили сами американцы. В Израиле языческое мракобесие конспирологии проявляются в теориях заговора вокруг смертоносного покушения на Рабина.

Авигдор Эскин, , 17:47 — REGNUM 4 ноября исполняется двадцать четыре года со дня смертоносного покушения на израильского премьер-министра Ицхака Рабина. Двадцатипятилетний студент Игаль Амир стал израильским «цареубийцей». Он выстрелил три раза с целью прекращения процесса капитуляции, залившего кровью террора улицы Израиля. В 1993 году на лужайке Белого Дома было подписано соглашение между Рабиным и лидером ООП Ясиром Арафатом при участии президента Билла Клинтона об израильских уступках террористической организации. Вследствие этого Израиль был два года накрыт кровавой пеленой.

Ицхак Рабин (слева) в 1967 году Lifegate.com

Вечером в субботу 2 ноября 2019 года состоялась многотысячная манифестация почитателей памяти Рабина. Это было чисто политическое собрание всех левых и либеральных сил. На этот раз они отличились тем, что среди транспарантов и плакатов не видно было ни одного израильского флага.

Для многих израильтян старого поколения Ицхак Рабин олицетворял победу в Шестидневной войне 1967 года, когда он был начальником Генштаба. Однако для других он стал синонимом капитуляции и распахнутых ворот перед ордой террористов. Трудно в это поверить, но после пакта с Арафатом в 1993 году Израиль передал ООП сорок тысяч винтовок. Это оружие было использовано против израильских граждан, разумеется.

Покушение на премьер-министра был делом рук молодого студента правых религиозных убеждений, вовлекшего в планирование действа своего брата и их общего друга. Яркий пример акции одиночки. Никакая организация не стояла за ним.

Тем не менее, левая либеральная общественность с её СМИ немедленно повели кампанию очернения всех, кто выступал против политики капитуляции. Патриоты и противники уступок террористам были объявлены коллективным цареубийцей. Двадцать четыре года назад в Израиле царила атмосфера гражданского противостояния.

Ицхак Рабин, Билл Клинтон и Ясир Арафат Gpo.gov

И тут подвернулась история с осведомителем Службы Безопасности (ШАБАКа) Авишаем Равивом, которого выявили и разоблачили. Он был знаком с Игалем Амиром. А коли знаком был, то знал о его планах. А коли знал о его планах, то поощрял по заданию ШАБАКа. Так родились конспирологические теории, бушующие по сей день.

Прав был Высоцкий: «Сколько слухов наши уши поражает,сколько сплетен разъедает, словно моль!.» Глупейшие теории заговора вселились в сознание доброй четверти израильтян. Они все сводятся к тому, что премьер-министра ликвидировали какие-то секретники из спецслужб по заданию Шимона Переса, желавшего сесть в кресло главы правительства. Какие улики имеются у них для подобных утверждений? Никаких. Но, «словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам».

Этот массовый психоз был изначально попыткой некоторых правых активистов отбиваться от огульных обвинений в идейной причастности к убийству главы правительства. Но потом это переросло в коллективное заболевание в некоторых кругах. Заразная болезнь коснулась не только темных слоев общества, падких на конспирологические глупости, но и затронула некоторых вполне нормативных людей с высшим образованием.

На сегодняшний день уверовавшие в теорию заговора вокруг гибели Рабина представляют собой тоталитарную секту, агрессивно реагирующую на любое инакомыслие или просто мышление. Это явление может быть примером, насколько опасны и пагубны конспирологические теории.

Для новичков в заданной теме. Игаль Амир дал подробнейшие показания и по сей день говорит, что зарядил свой пистолет тем вечером боевыми патронами и выстрелил трижды с небольшого расстояния. Его показания подтверждают участвовавший в планировании Хагай Амир (прямые показания) и его друг Дрор Адани (косвенные показания). Помимо следствия и суда все факты были исследованы государственной комиссией во главе с судьей Меиром Шамгаром. Сам Игаль Амир и его брат Хагай по сей день полностью подтверждают очевидные и известные факты.

Шимон Перес David Shankbone

Как часто бывает в таких случаях, некоторые записи и описи были произведены достаточно небрежно. Есть и немало вопросов к качеству судебной медицинской экспертизы.

Сторонники теории заговора цепляются за каждую мелкую деталь, чтобы укреплять свою веру. Их последнее интеллектуальное достижение сводится к следующему. Игаль Амир якобы стрелял холостыми патронами, а Рабина добили по дороге в больницу или в больнице заговорщики. Теория не имеет никакого фактологического обоснования. Патроны Игаля Амира были боевыми. Нет ни одного свидетельства и ни одной улики о дополнительных выстрелах. Но люди верят верой язычников.

Трудно мириться с такой степенью слабоумия в рассуждениях. Все спецслужбы Израиля подчиняются премьер-министру. Любая масштабная операция требует его личного разрешения, а также — разрешения юридического советника правительства. Получается, что Рабин дал приказ ШАБАКу убить Рабина. А возглавлявший тогда МИД Шимон Перес никак не мог бы командовать там. Да и нет никаких улик, никакой информации о чем-то другом. Не говоря о том, что сама мысль о вовлеченности десятков людей в такой заговор в Израиле — проявление безумия.

Зараженные психозом говорят, что это было сделано специально, чтобы обвинить патриотов в совершении преступления и обеспечить победу левым на выборах. Это утверждение не просто не подтверждено уликами, но и противоречит здравому смыслу на уровне детского сада. После гибели Рабина были назначены досрочные выборы, на которых победил Биньямин Нетаньяху. Ровно поперек теориям безумия верующих в конспирологию.

В мире современных информационных технологий конспирологическое язычество широко шагает по умам. Уверен, что вам приходилось слышать, как ФСБ (а не террористы) взрывала дома в России. И слышали, что теракты 11 сентября 2001 года в США совершили сами американцы. В Израиле языческое мракобесие конспирологии проявляются в теориях заговора вокруг смертоносного покушения на Рабина.