Иерусалим, , 17:32 — REGNUM Адвокаты задержанного в Израиле гражданина России Алексея Буркова подали апелляцию на решение о его экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом заявил его адвокат Михаил Ирони.

«Мы хотим обжаловать решение министра юстиции, как мы об этом говорили ранее. Буквально пять минут назад мой помощник подал её в канцелярию Верховного суда», — цитирует РИА Новости адвоката.

Он добавил, что апелляция была передана и присоединена к делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года гражданин России Алексей Бурков был арестован в в Израиле по запросу США, которые обвиняют его в преступлениях в компьютерной сфере. Запрос на экстрадицию в Израиль направили как Россия, так и США.

Ранее министр юстиции Израиля Амир Охана подписал постановление об экстрадиции Буркова в США. Однако, согласно решению израильского суда, процесс его экстрадиции приостановлен до 3 ноября.

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