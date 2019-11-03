Москва, , 17:23 — REGNUM Публикация The New York Times о том, что Россия якобы задержала рейс, на котором военный атташе посольства Соединенных Штатов в августе должен был вылететь из Москвы на лечение в Германию, является подлогом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, за пять часов до вылета иностранная частная авиакомпания перенесла рейс на час позже из-за того, что перевозчик по ошибке включил зарубежных врачей, которые вылетели спецбортом, в состав экипажа.

При этом российская сторона сделала всё возможное, чтобы минимизировать задержку, в итоге воздушное судно взлетело даже на пять минут раньше изначального времени, уточнила Захарова.

«Это и есть фейк: располагать фактами и не публиковать их, искажать материалы первоисточника», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальынй представитель МИД РФ призвала бывшего помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, издание The Wall Street Journal и агентство Bloomberg принести России извинения за распространение фейков.

Она напомнила, что в начале июня Болтон обвинил Россию во лжи, выступая на форуме WSJ. Он заявил, что ряд государств, включая РФ, распространяют неверные сведения о разногласиях в Белом доме. Его слова цитировало Bloomberg.

Но через три месяца, отметила Захарова, Трамп отправил Болтона в отставку, объяснив это расхождением во мнениях.

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