Тбилиси, , 16:52 — REGNUM В Грузии царит волнение по вопросу помилования заключенных, поэтому к нему необходимо подходить с осторожностью, заявила президент страны Саломе Зурабишвили.

«Сегодня в обществе царит волнение, поэтому я буду очень осторожно подходить к своему решению по этому вопросу», — сказала журналистам Зурабившили, добавив, что это «очень чувствительный вопрос».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Зурабишвили помиловала 34 осужденных, трое из которых отбывали наказание за убийства, еще двое — за торговлю наркотиками, а один до сих пор находится в розыске.

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Позже партия «Европейская Грузия» подала заявление в генпрокуратуру с просьбой расследовать коррупционную составляющую в помилованиях главы государства. Сама Зурабишвили до окончания расследования объявила мораторий на помилование заключенных.

В конце октября 30 октября Зурабишвили встретилась с председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и министром юстиции страны Теей Цулукиани в связи с разработкой нового указа о порядке помилования.

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