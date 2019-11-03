Москва, , 16:43 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова, которая в прошлом была министром здравоохранения, признала что оптимизация здравоохранения во многих субъектах федерации была проведена неудачно. Об этом Голикова заявила сегодня, 3 ноября, в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала Голикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы медицины в России обсуждались недавно на заседании Государственного совета, прошедшего в Калининградской области под председательством президента Владимира Путина.

Ключевое внимание было уделено вопросам обеспечения доступности для граждан первичного звена здравоохранения, а также качества оказания услуг.

На Госсовете было констатировано, что первичное звено здравоохранения находится в плачевном состоянии.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» министр здравоохранения Вероника Скворцова сказала, что инфраструктура поликлиник и больниц, вообще-то сильно устарела. Эту инфраструктуру никто не трогал с 50-х годов XX века считает Скворцова.

Первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов также заявил, что многие медицинские учреждения находятся просто в ужасном состоянии. Примечательно, что на Госсовете Силуанов обещал выделить на модернизацию здравоохранения еще 550 млрд рублей.