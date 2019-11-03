Москва, , 16:40 — REGNUM Сирийская Арабская Республика положительно оценит реализацию меморандума, который подписали Россия и Турция. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

«Если данный меморандум будет реализовываться, то, конечно, наше видение будет положительным», — сказал посол.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время на северо-востоке Сирии находятся вооруженные силы Турции, Дамаск оценивает «данную ситуацию как оккупацию».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Сочи заключили меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

Согласно ему, российская военная полиция и сирийские войска с 23 октября были введены в районы, граничащие с зоной турецкой операции в арабской республике, а также военные России и Турции приступили к совместному патрулированию.

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