Киев, , 16:50 — REGNUM Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров раскритиковал действия исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, заявившего ранее о подаче компанией иска против «Газпрома». Об этом эксперт написал на странице в социальной сети Facebook.

Гончаров подчеркнул, ссылаясь на пример прошлого года, что иск к Газпрому, о котором заявил Витренко может привести в случае выигрыша дела в суде к выписке премии, как Юрию Витренко, так и председателю правления НАК «Нафтогаз» Андрею Коболеву.

Ссылаясь на объем искового заявления (свыше 500 страниц), о котором ранее заявил Витренко, Гончаров отметил, что «если бы эти ребята из «Нафтогаза» на такое же число страниц обосновали необходимость реформирования энергетического сектора украинской экономики, создали конкуренцию на рынке газа Украины, наконец, снизили цены на газ для населения, т.к. сегодня покупательная способность украинцев в 8 раз (!) ниже европейцев… и чего-то позитивного в этой сфере добились, тогда — да, получайте премии», — отметил эксперт.

Гончаров напомнил о последних событиях, связанных с разрешением Дании на строительство «Северного потока-2», а также о том, что в конце года истекает договор на транзит российского газа через Украину.

«Юра (Юрий Витренко — ИА REGNUM), что дальше? Единственный ответ — это ваш иск?.. Есть ли выход? Об этом спрашиваю у вас с Андреем (Коболевым — ИА REGNUM), кто получает от нас, налогоплательщиков, за поиски «волшебных» решений по газу огромную зарплату и заоблачные премии. Еще раз повторю, у нас есть шанс. Сумеем его реализовать? Пока не уверен», — подытожил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о подаче в Стокгольмский арбитраж компанией «Нафтогаз» иска против Газпрома.

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