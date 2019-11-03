Киев, , 16:00 — REGNUM На Украине 4 ноября ожидают прибытия министра иностранных дел Эстонской Республики Урмаса Рейнсалу. Об этом сообщается в пресс-службе МИД Украины.

В ведомстве отметили, что глава МИД Эстонии будет находится на Украине с рабочим визитом. Предусматривается, что между главами МИД Украины Вадимом Пристайко и МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу будет вестись обсуждение сотрудничества между государствами.

Ранее Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация также анонсировался визит главы МИД Эстонии на Украину. В частности сообщалось, что в ходе визита на Украину будут затронуты вопросы отношений между государствами, ситуация, связанная с безопасностью на Украине, шаги по борьбе с недостоверной информацией, отношения между Украиной и НАТО, сотрудничество в сфере кибербезопасности, а также восточное партнерство. Также в эстонском СМИ отметили, что планируется также встреча главы МИД Эстонии с другими украинскими министрами.

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось, что глава МВД Эстонии Март Хельме заявлял о том, что страна не будет принимать беженцев из Африки ввиду того, что в Эстонии большой наплыв мигрантов с Украины.

Эстония отказалась принимать беженцев с Африки из-за мигрантов с Украины