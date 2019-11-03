Киев, , 14:28 — REGNUM Информацию о том, что он покинул Украину, подтвердил журналист Аркадий Бабченко. Об этом 3 ноября он написал в своём аккаунте в социальной сети Facebook.

Бабченко у Порошенко 30 мая 2018 President.gov.ua

«Процесс «я сваливаю» запущен», — написал Бабченко. Далее журналист напомнил, что начал готовиться к отъезду ещё полгода назад, выполняя своё обещание покинуть страну, если в президентской гонке выиграет «кандидат Х», имея в виду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

«Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал», — пояснил Бабченко. Кроме того, он выразил благодарность Евгению Киселёву, который, по словам журналиста, «смог удержаться и не раскрыть» точный адрес Бабченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении журналиста Евгения Киселёва, что его украинский коллега сбежал из Украины. Об этом Киселёв сообщил в своей авторской программе «Кисельные берега» на YouTube.

Позднее Киселёв подтвердил эту информацию в своём Facebook, отметив, что Бабченко, скорее всего, скрылся на территории Эстонии или Финляндии.

Читайте ранее в этом сюжете: Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко сбежал с Украины