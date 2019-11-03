Анкара, , 14:35 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» трех членов террористической группировки, об этом 3 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация прошла на юго-востоке страны в провинции Диярбакыр. В настоящее время рейды продолжаются.

В заявлении министерства внутренних дел Турции не уточняется о какой группировке идет речь, однако известно, что в указанной провинции действует Рабочая партия Курдистана, запрещенная в стране организация.

Напомним, курдские повстанцы на протяжении 30 лет ведут борьбу с правительством Турции за право обладания собственной автономией. В ходе кровопролитных сражений за эти годы погибли свыше 40 тыс. человек.

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