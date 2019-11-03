Белград, , 17:16 — REGNUM 2 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Сербия готова вести переговоры о нахождении компромиссного решения по Косово, но никогда не пойдет на унижение».

Сербский президент Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, таким образом сербский лидер прокомментировал заявления специального представителя США по Западным Балканам Мэттью Палмера о том, что Сербия не сможет войти в ЕС до тех пор, пока не признает независимости Косово. Президент Сербии подчеркнул, что если Приштина не снизит ожидания и не будет идти на уступки, то разговаривать не о чем.

«Мы признаем независимое Косово, а они отменят пошлину? Мне это кажется каким-то издевательством. <…> Меня удивил тот факт, что Палмер и в Приштине, и в Скопье говорил только о требованиях в адрес Белграда, хотя некоторые из них весьма спорны. Например, он не разу не упомянул о реальных целях и обязательствах Приштины, таких как формирование Ассоциации сербских муниципалитетов, что является их юридическим международным обязательством в соответствии с Брюссельским соглашением и всеми последующими приложениями к данному соглашению».

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