Одесса, Украина, , 14:52 — REGNUM В то время как в Германии в пригороде Берлина открыли памятник маршалу Жукову, в Одессе националисты сжигали цветы и разбрасывали лампадки, принесенные к зданию, где был барельеф «Маршала Победы». Так прокомментировал вчерашние события в Одессе после акции «Реквием по Жукову» бывший депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ну, и где Европа? Там, где побежденные уважают память о железном маршале, или в Украине, где победители топчут свою историю и своих героев?», — задал риторический вопрос бывший депутат.

Более радикально к комментированию произошедшего вчера в Одессе подошел депутат Рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, который написал о том, что тот фат, что одесситы пришли с лампадками к зданию военкомата «смешно».

"В Одессе, городе, мягко говоря, вполне отрицательно относящемуся к отбивателям барельефов, лампадки? Серьезно?», — отметил Бужанский.

Максим Бужанский посоветовал применить один раз физическую силу по отношению к «отбивателям и лампадки не понадобятся». В противном случае, как отметил депутат «или готовьтесь нести их к памятнику Екатерине, Дюку, всему, что вам дорого, привычно, близко. Они ж не памятники ломают, они вас ломают, а лампадки в этом вопросе слабо помогают», — подытожил Бужанский.

ИА REGNUM напоминает, 2 ноября в Одессе состоялась акция против демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова со здания военкомата. Одесситы собрались у здания военкомата, чтоб выразить свой протест против акта вандализма. Люди принесли к зданию лампадки и цветы. Но сразу после окончания акции националисты в спешном порядке убрали принесенные цветы и лампадки.

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