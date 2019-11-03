Москва, , 13:36 — REGNUM Авторы доклада, которые оценили Россию как самую реальную угрозу для США, подменяют понятия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Оценивая Россию как «самую реальную военную угрозу» для США, а также «для американских интересов в Европе», авторы доклада Index of U.S. Military Strength американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation сознательно подменяют понятия», — заявил Клинцевич.

На самом деле речь идет не о каких-то угрозах с нашей стороны, а о полной военной самодостаточности России, ее способности гарантированно обеспечить свою безопасность, что далеко не одно и тоже, указал сенатор.

Цель подобных манипуляций — создание ложных представлений о намерениях России, возмущен парламентарий.

«Тем самым готовится почва для удовлетворения все возрастающих финансовых аппетитов Пентагона», — сказал Клинцевич.