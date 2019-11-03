Киев, 3 ноября 2019, 12:58 — REGNUM Украина должна сделать выводы после недавнего заявления президента Франции Эмануэля Макрона. Об этом 2 ноября заявил европейский правозащитник Александр Митц украинскому информационному ресурсу ГолосUA.
ИА REGNUM сообщало, ранее президент Франции Эмануэль Макрон в интервью французскому изданию заявил о том, что для него предпочтительнее легальные мигранты из Гвинеи или Кот-д'Ивуара «вместо нелегальных украинских или болгарских банд». На заявление президента Франции отреагировали в украинском МИД, вызвав посла Франции для разъяснения слов Макрона.
Макрон заявил о борьбе против «украинских и болгарских банд»
МИД Украины попросил посла Франции объяснить слова об «украинских бандах»