Киев, , 12:58 — REGNUM Украина должна сделать выводы после недавнего заявления президента Франции Эмануэля Макрона. Об этом 2 ноября заявил европейский правозащитник Александр Митц украинскому информационному ресурсу ГолосUA.

«Даже если Макрон попросту оговорился, соответствующий сигнал от него украинским властям уже отправлен. Совершенно очевидно, что в этой связи Киев был поставлен в крайне неприятную для себя ситуацию, выводы из которой он обязан сделать по определению», — отметил правозащитник.

ИА REGNUM сообщало, ранее президент Франции Эмануэль Макрон в интервью французскому изданию заявил о том, что для него предпочтительнее легальные мигранты из Гвинеи или Кот-д'Ивуара «вместо нелегальных украинских или болгарских банд». На заявление президента Франции отреагировали в украинском МИД, вызвав посла Франции для разъяснения слов Макрона.

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