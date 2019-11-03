Авигдор Эскин, 3 ноября 2019, 12:28 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад заявил вчера, что никакой ликвидации главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади вовсе не было и что весь шум вокруг него — американская инсценировка. Он также сказал, что ликвидации Бин Ладена тоже не было.
Его предварили некоторые российские телеполитологи. Они рассуждали в прямом эфире о том, что уже много раз сообщалось о гибели лидера ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всякий раз выяснялось, что сообщения были необоснованными.
Мы решили проверить, сколько раз сообщалось на самом деле о возможной ликвидации Абу Бакра аль-Багдади в прошлом.
Впервые о возможной гибели Аль-Багдади сообщилось в СМИ 7 ноября 2014 года. Якобы это случилось в ходе его встречи с главарями террористической сети.
18 марта 2015 года британская Guardian поведала о том, что террорист был тяжело ранен в ходе американской бомбардировки оплота террористов в иракском городе Мосуле. В ответ на это в Пентагоне заявили, что Аль-Багдади не был целью упомянутой бомбардировки и «нет оснований полагать, что он был ранен».
20 июня 2015 года американская NewYorkTimes сообщила, что лидер террористов не был убит или ранен.
11 октября 2015 года было опубликовано заявление представителя ВВС Ирака о том, что Аль-Багдади был «накрыт» в районе иранского города Карбала, куда направлялся на встречу с сообщниками. Эта информация была позже опровергнута.
6 июня 2016 года телевидение Ирака сообщило о ранении главаря террористов в ходе удара с воздуха сил антитеррористической коалиции. Эта информации тоже не подтвердилась.
12 июня того же 2016 года появилось сообщение о гибели лидера ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) сообщили несколько ближневосточных информационных агентств. Но снова — ошибка.
6 октября 2016 года уже рассказывали о том, что Аль-Багдади уцелел при попытке его отравить.
18 апреля 2017 года появились сообщения о задержании лидера террористов сирийскими силами при российской поддержке. Представитель МИДа России опроверг сразу эту информаицю.
28 мая 2017 года в некоторых российских СМИ появилось сообщение о гибели лидера душегубцев вместе с тридатью матерыми разбойниками-террористами в городе Ракка. Но и эта информация оказалась ошибочной.
11 июня 2017 года государственное сирийское телевидение сообщило о том, что Аль-Багдади погиб в ходе артиллерийского обстрела.
23 июня 2017 года председатель Комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны Виктор Озеров заявил, что террорист мертв.https://ria.ru/20170711/1498283845.html?inj=1
29 июня того же года информационное агентство Ирана ИРНА сообщило о том, что Аль-Багдади мертв.
Такое же сообщение пришло из центра наблюдателей за правами человека в Сирии 11 июля 2017 года.
Из вышеуказанных примеров явствует, что о возможной гибели Абу Бакра аль-Багдади приходили из самых разных источников. Все они оказались ошибочными.
Однако ни разу не было доныне заявления официального представителя США, в котором бы говорилось об этом. В заявлении президента Трампа рассказывалось подробно об операции. Информацию об успешной американской операции не подвергли сомнению ни в Тегеране, ни в Стамбуле. Но в Москве в гибели террориста усомнился глава СВР Сергей Нарышкин.
Поэтому заявление президента Сирии Асада вызывает недоумение, если оно не является простым повторением заявления Сергея Нарышкина. Комментарии телеполитологов на телетолковищах недоумения не вызывают.