3 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Генеральный консул КНР в Стамбуле Цуй Вэй в конце октября нанес визит константинопольскому патриарху Варфоломею, отправившись в Фанар. До того китайские правительственные чиновники этот исторический район бывшей турецкой столицы не посещали. Ряд изданий со ссылкой на «некоторых аналитиков» решил, что «встреча могла иметь антироссийскую направленность», но не расшифровали, почему. Кто же хочет столкнуть КНР и Московский патриархат друг с другом?

Станислав Стремидловский, , 12:00 — REGNUM Китайская дипломатия впервые проявила публичный интерес к Константинопольскому патриархату на его исторической родине. Как сообщается на сайте генерального консульства КНР в Стамбуле, генконсул Цуй Вэй в конце октября нанес визит константинопольскому патриарху Варфоломею, отправившись в Фанар. До того китайские правительственные чиновники этот исторический район бывшей турецкой столицы не посещали.

Цуй Вэй и патриарх Варфоломей Pentapostagma.gr

Митрополит Чкондидский

В заявлении генконсульства говорится, что Варфоломею рассказали о китайской этнической и религиозной политике, гармонизации религиозных отношений. На что было замечено, что патриарх высоко ценит защиту правительством КНР свободы вероисповедания граждан в соответствии с законом и выражает готовность поддерживать связь с китайскими религиозными сообществами. Различные информационные агентства, обратившие внимание на эту новость, делятся и другими подробностями. Инициатором встречи был генконсул, передает итальянский католический портал AsiaNews со ссылкой на пресс-службу Константинопольского патриархата. Цую Вэю была изложена история патриархата, его функции, проблемы, рассказано о служении за рубежом. Варфоломей проинформировал китайского дипломата «о православном присутствии в Гонконге». В свою очередь, генконсул заметил, что хотел бы, чтобы патриарх посетил Китай, и хозяин Фанара «тут же ответил, что готов приехать, как только получит официальное приглашение от правительства». Но интересно другое. Процитируем заключительный абзац сообщения AsiaNews:

«Некоторые аналитики считают, что этот визит, «возможно, связан с новым подходом Китая к религиозному вопросу. Однако в игру вступают и геополитические соображения. Встреча могла иметь антироссийскую направленность. Это могло бы помочь сдержать Россию, которая вызвала напряженность в отношениях с Европой и Японией. Китайцы, видимо, понимают, что Варфоломей способен противостоять московскому патриарху».

Храм Святых Апостолов Петра и Павла в Гонконге. HKOrthodox

Итальянское католическое издание опубликовало свой текст 1 ноября 2019 года в 11:45. А когда в Италии было 11:22, материал с аналогичным абзацем появился на сайте греческого портала Pentapostagma.gr. То есть разница между выходом на ленту итальянского и греческого порталов составила 23 минуты, что выглядит загадочным. Ведь что такого Китай может иметь против Русской православной церкви и России, чтобы, по мысли анонимных «некоторых аналитиков», прибегать к услугам патриарха Варфоломея? На официальном сайте Московской патриархии можно прочитать, что православие появилось в Китае в XVII веке, когда в Пекин вместе с пленными казаками из Албазинского острога прибыл русский священник Максим Леонтьев. С 1713 года действовала Российская духовная миссия, которая продолжительное время исполняла функции и дипломатического представительства России. Сейчас в Китае насчитывается около 15 000 православных верующих. Большей частью они проживают в Пекине, Шанхае, провинции Хейлунцзян, автономных районах Синьцзян и Внутренняя Монголия. Есть и домовый храм Петропавловского прихода в специальном административном районе КНР Сянган (Гонконг).

Митрополит Амвросий (Зографос) Υπουργείο Εξωτερικών

В мае 2013 года состоялся визит в Китай патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он говорил тогда, что «мы вступили в полноценный диалог с китайской стороной, который осуществляется в том числе при участии отдела внешних церковных связей Московского патриархата. У нас есть план совместных действий и перспективы развития отношений с религиозными организациями Китая, что представляется очень важным для углубления отношений между народами двух стран. По словам патриарха, у Русской церкви есть планы по укреплению Китайской православной церкви. Конечно, с тех пор прошло несколько лет, но никаких проблемных ситуаций или конфликтов на треке Московский патриархат — Пекин не наблюдалось. Было другое: после того, как Константинопольский патриархат устроил в прошлом году церковную смуту на Украине, его недовольство вызвало русское православие в Корее. Об этом, например, в апреле 2019 года в интервью англоязычному порталу The Orthodox World заявлял митрополит Корейский Амвросий (Зографос). Конкретным поводом для раздражения послужило учреждение Московским патриархатом в декабре прошлого года экзархата Юго-Восточной Азии, руководить которым поручено митрополиту Сингапурскому и Юго-Восточно-Азиатскому Сергию (Чашину).

Митрополит Сергий (Чашин) Столичный Благовестник

Однако экзархат Юго-Восточной Азии географически никак не затрагивает Китай. Поэтому непонятно, как Пекин может помочь Константинопольскому патриархату «сдержать Россию». При этом, безусловно, визит генконсула в Фанар и приглашение патриарха Варфоломея посетить КНР — очень необычны и вызывают вопросы. Только вполне возможно, что дело не в «антироссийской направленности», а в геополитических процессах, которые затрагивают Турцию и вместе с ней другие страны. Греческий портал Crisismonitor. gr считает, что на Балканах и в Восточном Средиземноморье в настоящее время появился огромный вакуум власти, которые начинают заполнять США, Россия, Китай, и вынужденно втягивается Турция. Не исключено, что при определенных условиях роль Константинопольского патриархата может вырасти, отчего Пекин начинает внимательно присматриваться к религиозной карте региона. Но кто и зачем хочет натравить Китай на Русскую православную церковь?