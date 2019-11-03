3 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Политическая борьба в Грузинской православной церкви накаляется. 31 октября после заседания Священного синода Грузинской православной церкви владыка Петре (Цаава) был лишен патриархом архиерейского сана после того, как во время заседания митрополит обвинил католикоса Илию II в грехе мужеложства. Ранее 26 октября епископ Иаков сделал громкое заявление, указав, что представители власти пытались вести с ним переговоры о смещении патриарха, не исключалась и возможность убийства главы ГПЦ.

Андро Малкин, , 14:02 — REGNUM Политическая составляющая общественной жизни в Грузии настолько велика, что с политикой, точнее, с политическими интересами основных определяющих политическую атмосферу страны сил связаны почти все сферы и отрасли, начиная с экономики и кончая религией.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

И почти все действия правящей партии и оппозиции также подчинены этой главной составляющей, которая и является основой борьбы за власть. А борьба эта ведется с самых первых дней обретения Грузией так называемой «независимости», формальной по сути, так как фактически все направления жизни страны определяются вовсе не внутри, а за пределами Грузии. Там решают, а здесь претворяют, и для этого используют достаточно богатый арсенал подручных средств, начиная с протестных акций и движений и заканчивая устранением определенных лиц и отдельных личностей. Скорее всего, тех, кто мешает осуществлению написанных планов.

Митрополит Чкондидский

В этой борьбе за власть несколько дней назад был сделан еще один решающий шаг, целью которого было нанесение удара по устоям православного общества. В Грузии христианство исповедует основная масса населения страны. В Грузии чтят патриарха и считают его «святым и чистым». На уважении к церкви и религии строили все свои опросы и американские исследовательские организации, по данным которых, самым уважаемым и почитаемым лицом в Грузии всегда был патриарх, а самым популярным и любимым народом институтом — Грузинская православная церковь.

Конечно, о том, что происходило за кулисами внешне слаженной и сглаженной церковной жизни, знают немногие посвященные в ее тайны служители из касты высших священников. Но до сих пор внутренние противоречия самими церковными деятелями наружу не выносились. Тайны оставались тайнами, и лишь отдельные заявления отдельных лидеров прозападной оппозиции ошеломляли людей своими «подробностями». И эксперты из числа «самоучек» порой неожиданно раскрывали читателям и слушателям собственные «познания» о ситуации внутри Грузинской патриархии, предлагая скучные и неубедительные рассуждения на тему бога и морали и соответствия им грузинского духовенства.

«Тайное» стало «явным» на этот раз благодаря откровениям одного из священнослужителей, уже бывшего митрополита Чкондидского Петре Цаава, который — ни много ни мало — обвинил патриарха Илию Второго в мужеложестве. Косвенно подтвердил эти обвинения брат опального и осужденного за попытку убийства высокопоставленного духовного лица протоиерея Георгия Мамаладзе. В эфире телекомпании «Мтавари архи» (по составу и редакционной политике — прямого правопреемника телекомпании «Рустави 2») Торнике Мамаладзе сообщил, что в злополучном письме его брата Георгия Мамаладзе, которое тот направил патриарху после своего ареста и осуждения, говорилось не только о процветающей в патриархии коррупции, но и о фактах «мужеложества».

Илия II Patriarchate.ge

Напомним, что Георгий Мамаладзе был задержан в Тбилисском аэропорту 10 февраля 2017 года при попытке вылета в Германию, где тогда проходил курс лечения патриарх Илия Второй. При обыске у него был найден цианид, из-за чего все дело и было названо «делом цианида». Согласно первоначально озвученной еще бывшим премьером версии, отравляющее вещество предназначалось для патриарха. Ошеломляющее на тот период «сообщение» вскоре развенчали сами представители власти и патриархии, пояснив, что целью «злоумышленника» было покушение не на патриарха, а на его секретаря-референта Шорену Тетруашвили. По этому обвинению он и был отдан под суд.

Бывший митрополит Петре Цаава, которого вскоре после его скандального заявления в адрес патриарха Синод лишил сана, с самого начала выступал в защиту Георгия Мамаладзе, пытался оправдать его, заявлял, что молодого священника оклеветали. Но он был одним из немногих, кто верил в невиновность протоиерея Мамаладзе. Позднее Цаава признался, что все события вокруг Мамаладзе развернулись именно из-за «развращения юноши».

Церковные «тайны» вызвали волну возмущения у политически активного населения Грузии. Мнения разделились. Одни заявили, что митрополит (уже бывший) Цаава лжет, так как им движут финансовые и политические интересы, обвинили его в связи с «Национальным движением» Михаила Саакашвили либо с ответвлением этой партии — «Европейской Грузией» и заподозрили, что священник вылил ушат грязи на патриарха с единственной целью — сместить неугодного бывшим властям главу ГПЦ и тем самым способствовать очередному приходу к власти «Национального движения».

Другие же заподозрили Цаава чуть ли не в сговоре с нынешней властью «Грузинской мечты», которой якобы тоже не дает покоя авторитет и популярность патриарха, и с целью его смещения и даже убийства была развязана подобная кампания. Обвинения в адрес властей высказал также лишенный сана после своих «откровений» архиепископ Якоб Якобишвили. Он «признался», что правительство Грузии готовило заговор против патриарха, в котором были замешаны нынешний премьер Георгий Гахария, бывший премьер Георгий Квирикашвили и нынешний глава МВД Вахтанг Гомелаури. В эфире телекомпании «Пирвели» Якобишвили сообщил, что беседовал с этими высокопоставленными лицами, и те «наставляли» его, что патриарха следует «отстранить» либо «устранить» и вместо него возвести на престол его местоблюстителя епископа Шио Муджири.

Грузинское гражданское общество на Дне семьи Rvs.su

В соцсетях верующая в святость и чистоту патриарха часть населения развернула активную кампанию под девизом «Я люблю моего патриарха». Другая часть в противовес ей направила свои усилия на окончательное развенчание церкви и авторитета ее главы. А третья часть политически активных граждан отыскала в череде этих событий и «российский след» и заподозрила, что действиями грузинских священников управляет никто иной, как российские службы безопасности, правопреемник советского КГБ, «отпрыском» и «послушником» которого якобы и является Грузинская православная церковь.

Политическая жизнь Грузии полна абсурда. И очередную каплю в эту чашу абсурда добавили события, развернувшиеся вокруг патриархии и церкви. А реальной подоплекой происходящего, судя по подтексту всех заявлений всех вовлеченных в этот процесс сторон, является борьба за власть, судьбу которой они надеются решить на предстоящих в будущем году парламентских выборах.