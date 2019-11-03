* запрещённая в России организация

Киев, , 11:57 — REGNUM Украинское издание Страна.ua в своем telegram-канале опубликовало 2 ноября документ, который якобы является темником украинского МИД, в котором прописано, как должно реагировать украинским дипломатам на признание «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неонацистской организацией.

В издании Страна.ua отметили, что данный документ был разослан МИД по средствам массовой информации и дипломатическим представительствам. В самом заглавии данного текста значится «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие регулярные подразделения действуют исключительно в рамках законодательства».

«В случае появления в публичном пространстве или политическом дискурсе обвинений в адрес «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других регулярных подразделений ВСУ, НГУ и других военных формирований Украины, доводить выше изложенные сигналы до ведома decision-makers (лиц, принимающих решения — ИА REGNUM) официальных и экспертных кругов стран/организаций аккредитации. Выследить и оперативно реагировать на критические упреки в адрес регулярных подразделений военных формирований Украины, в частности, в случае использования этого вопроса российской пропагандой и местными агентами влияния РФ», — говорится, в частности, в тексте документа.

В украинском издании подчеркивают, что в документе рекомендуется также сообщать заграницей Украины о том, что якобы «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является частью Национальной гвардии Украины, а не «парамилитарным формированием».

ИА REGNUM сообщало, сорок членов конгресса США от Республиканской партии потребовали от Госдепа внести «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических организаций.

*Азов — организация, деятельность которой запрещена в РФ.