Киев, 3 ноября 2019, 11:57 — REGNUM Украинское издание Страна.ua в своем telegram-канале опубликовало 2 ноября документ, который якобы является темником украинского МИД, в котором прописано, как должно реагировать украинским дипломатам на признание «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неонацистской организацией.
В издании Страна.ua отметили, что данный документ был разослан МИД по средствам массовой информации и дипломатическим представительствам. В самом заглавии данного текста значится «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие регулярные подразделения действуют исключительно в рамках законодательства».
В украинском издании подчеркивают, что в документе рекомендуется также сообщать заграницей Украины о том, что якобы «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является частью Национальной гвардии Украины, а не «парамилитарным формированием».
ИА REGNUM сообщало, сорок членов конгресса США от Республиканской партии потребовали от Госдепа внести «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список террористических организаций.
*Азов — организация, деятельность которой запрещена в РФ.