Киев, , 10:52 — REGNUM Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан с иронией отреагировал на сообщение о потасовке с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Напомним, что украинский журналист Станислав Речинский распространил информацию о том, что глава СБУ Баканов и глава администрации Зеленского Богдан якобы подрались. Речинский утверждал, что Баканов выбил Богдану как минимум один зуб.

Богдан на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал свою фотографию, на которой видно, что всего его зубы целы.

Фотографию он сопроводил следующей шутливой подписью:

«Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!»

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