Киев, , 10:16 — REGNUM Украинская авиационная отрасль, если она выживет, не сможет нормально функционировать и развиваться без договоренностей с Российской Федерацией. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал политолог Сергей Белашко.

Одной из причин, мешающей развитию украинской авиационной отрасли — это запрет на полеты в российском воздушном пространстве. Пассажирским самолета украинских авиакомпаний приходится облетать обширные российские территории и это крайне дорого.

Например, стоимость маршрута Киев — Алма-Ата обходится в $10 тыс., а маршрут Киев — Пекин — $15 тыс.

Если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, то украинскую авиационную отрасль ждет очень печальный сценарий. Рейся будут постепенно отменяться, маршруты закрываться, персонал сокращаться. Это повлечет за собой уменьшение налоговых поступлений. В целом, логистический климат на Украине ухудшится, пишет Белашко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Киев ввел санкции против российских авиакомпаний, летавших в Крым В ответ Москва закрыла небо для украинских авиакомпаний.