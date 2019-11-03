Амстердам, , 09:45 — REGNUM Голландские вооружённые силы испытывают нехватку кадров. Поэтому командование ВС предложило делиться сотрудниками с другими ведомствами и предприятиями. В настоящий момент ведутся переговоры с 50 компаниями, чтобы установить, как это лучше сделать. Речь идёт в первую очередь о техниках, киберспециалистах и (пара) медиках.

В беседе с голландской газетой NRC командующий ВС Роб Бауэр (Rob Bauer) уточнил, что рассматриваются варианты, при которой человек, например, работает поочерёдно на три работодателя, из которых один — ВС. В настоящий момент у ВС 8.300 вакансий при общей численности персонала в 60.000 человек (40.000 военных и 20.000 гражданских сотрудников).

Сейчас ВС нередко прибегают к помощи резервистов, т. е. лиц, занятых у гражданского работодателя, которых откомандировают в распоряжение ВС. Однако на деле совместить работу на двух работодателей нередко оказывается сложно. Поэтому сейчас речь идёт о том, чтобы сделать работу в ВС для сотрудников со стороны привлекательнее.

Кроме того, в рамках мер по ликвидации нехватки кадров, ВС активно приглашают бывших сотрудников вернутся на службу. Сейчас число таких «возвращенцев» составляет около 500 человек в год.

Наряду с этим Бауэр указал на возвращение воинской обязанности как на ещё одну возможную меру в борьбе с кадровым голодом. Вместе с тем он заявил, что такая мера вряд ли сейчас будет поддержана парламентом. В Голландии с 1 января 2020 г. существует воинская обязанность для всех мужчин и женщин старше 18 лет, однако вместе с тем с 1997 действует мораторий на призыв. Бауэр напомнил, что в некоторых европейских странах с аналогичной моделью воинской обязанности часть призывников приглашают на работу в ВС, чтобы воспользоваться их знаниями и опытом. По его мнению, это могло бы стать решением для кадровых проблем и для голландских ВС.